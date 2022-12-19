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На трассе Екатеринбург-Североуральск сгорел пассажирский автобус

Рейсовый пассажирский автобус загорелся на 108 километре автодороги Екатеринбург-Североуральск утром в понедельник, 19 декабря, сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области. До прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались 24 человека. Предварительно, пострадавших нет — пассажиры автобуса отправились к месту назначения попутным транспортом.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь пожара составила 30 кв. метров — возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. К ликвидации привлекались две единицы пожарной техники и семь человек личного состава. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в Екатеринбурге две машины загорелись на парковке детской больницы. Площадь пожара составила 20 кв. метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, 150 из которых дети. Информации о пострадавших не поступало.

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Диана Сунагатуллина

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