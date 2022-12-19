В Самарской области выпало рекордное количество осадков

В воскресенье, 18 декабря, на трех метеостанциях Самарской области выпало рекордное количество осадков для этого дня. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжского УГМС.

В Челно-Вершинах и Сызрани выпало 14,7 мм и 14,6 мм осадков соответственно. При этом в Челно-Вершинах побит рекорд, державшийся с 1989 года. Сильный дождь прошел и в Тольятти, где зарегистрировали 9,6 мм осадков за сутки.

Ранее сообщалось, что самарским школьникам рекомендовали не посещать учебные заведения в понедельник из-за непогоды.

Андрей Сазонов