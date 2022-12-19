Politico: Байден все еще не намерен посещать Киев

Президент США Джо Байден в ближайшее время не намерен посещать Киев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких неназванных представителей Белого дома. По их словам, это связано «в основном с угрозами безопасности».

В апреле Джо Байден говорил, что готов лично отправиться в Киев. В июле президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз позвал господина Байдена приехать. В том же месяце Киев посетила делегация Конгресса США. В сентябре на Украину прибыл с необъявленным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, в начале ноября — советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

О поддержке Киева Вашингтоном — в материале «Ъ» «Конгресс спешит разобраться с Украиной».

Лаура Кеффер