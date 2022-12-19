Количество задержанных поездов в Курганской области выросло до пяти

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Курганской области уже задержаны четыре пассажирских поезда. Задержка еще одного ожидается. Информацию количество опоздавших поездов уточнила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Кроме поездов №11 Владивосток – Самара и №97 Тында – Кисловодск, о которых сообщала Уральская транспортная прокуратура, в Курганской области задержаны №60 Кисловодск – Новокузнецк и №130 Анапа – Красноярск. Время опоздания составляет от 43 минут до 4 часов 19 минут. Кроме того, ожидается задержка поезда №148 Астрахань – Нижневартовск на 7 часов 40 минут. Пригородный поезд №6201 Шумиха – Челябинск сегодня прибыл в Челябинск с опозданием на 43 минуты.

«Железнодорожники принимают все меры для устранения обледенения проводов контактной сети и минимизации задержки поездов»,– сообщает ЮУЖД.