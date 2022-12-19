В Курганской области задержали два пассажирских поезда из-за обледенения проводов

На станции Шумиха в Курганской области задержали два пассажирских поезда. Причиной стал обледенение контактных проводов, сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Сегодня, 19 декабря, на станции Шумиха задержаны пассажирские поезда №11 Владивосток – Самара и №97 Тында – Кисловодск. Сейчас работники ОАО «РЖД» выполняют работы по восстановлению контактной сети.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по этому факту. Они намерены оценить техническое состояние объекта транспортной инфраструктуры и соблюдение сотрудниками РЖД требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.