Техосмотр в Свердловской области подорожает почти в два раза

Минимальная стоимость процедуры техосмотра легковой машины в Свердловской области с 1 января 2023 года вырастет почти в два раза — с 498 до 913 руб., следует из постановления губернатора Евгения Куйвашева. Для грузовых автомобилей тариф подорожает с 498 до 999 руб. За ТО мотоцикла придется заплатить 321 руб. вместо 166 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, с декабря 2021 года техосмотр в России является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

По данным «Ъ», стоимость ТО в России в 2023 в среднем вырастет на 57%. Большинство субъектов подняли цену до 913 руб. — минимально разрешенного ФАС тарифа. При этом в отдельных регионах техосмотр подорожал в два-три раза, например в Орловской, Омской областях, Хакасии.

Подробнее об этом — в материале «Тарифы пошли по резьбе».

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