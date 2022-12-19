«Непослушник 2» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Непослушник 2» стал лидером кинопроката в России в уикенд. Он собрал 92,5 млн руб., сообщил kinobusiness.com. «Аватар: Путь воды», который не показывают в РФ и Белоруссии, собрал в других странах СНГ 158 млн руб.

Лидеры кинопроката 15–18 декабря в РФ и СНГ:

«Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии) — 158 млн руб.;

«Непослушник 2» — 92,5 млн руб.;

«Елки 9» — 65,6 млн руб. (всего — 367 млн руб.);

«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» — 34,7 млн руб.;

«Щелкунчик и волшебная флейта» — 24 млн руб.

В общей сложности кинотеатры в уикенд собрали 325–327 млн руб. Сиквел «Аватара» в странах СНГ получил больше, чем «Человек-паук: Нет пути домой» (140,9 млн руб.). «Непослушник-2» (с учетом РФ и Белоруссии) собрал на 2,5 млн руб. больше, чем первая часть комедии в первый уикенд.

Леонид Уварчев