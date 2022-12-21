Дом престарелых шимпанзе

Разбирательство вышло долгим, но точка все-таки поставлена: шимпанзе, служившие подопытными животными в лабораториях Национальных институтов здравоохранения США, должны провести остаток дней своих в комфорте. Как обезьяны переживут резкую перемену в жизни, суду предстоит оценить.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

«Мы в полном восторге,— не скрывает эмоций Кэтлин Конли, вице-президент по экспериментам на животных американского Общества защиты животных, оно выступало истцом в этом процессе.— Национальные институты здравоохранения больше не смогут запирать несчастных животных в лабораториях. Придется обеспечить им пенсию!»

Правда, судья, вынесший это решение, признал справедливым опасения Национальных институтов здравоохранения, высказанные в ходе заседаний: перемещение старых и больных шимпанзе на новое место подвергнет их тяжелому испытанию,— и запросил больше данных от участников процесса. После того как судья получит эти данные, будет вынесено решение о том, как именно организовать пенсионную жизнь шимпанзе.

Национальные институты здравоохранения отказались комментировать решение суда, а вот некоторая часть биомедицинского сообщества резко осудила его.

«Эксперты Национальных институтов здравоохранения не зря не хотели принимать такого решения,— горячится, например, Синди Бакмастер, пресс-секретарь движения в защиту животных “Американцы — за прогресс в медицине” (это движение тщательно следило за ходом судебного разбирательства).— За пределами права, за пределами судебного разбирательства остались отношения между шимпанзе и людьми, которые за ними ухаживают; и людям, и животным разлука разобьет сердца, они просто любят друг друга».

Американские ученые привлекают шимпанзе для экспериментов уже несколько десятилетий. Одной из важнейших проблем, которую удалось решить благодаря участию шимпанзе, стал синдром приобретенного иммунодефицита. В 2000 году, когда эксперименты на животных стали постепенно признаваться предосудительными, беспокойство людей за будущее шимпанзе возросло, и американское правительство приняло специальный закон, по которому в Китвилле, штат Луизиана, был создан дом престарелых шимпанзе — заповедник на двух гектарах леса. Там и поселилось около 300 обезьян, «ушедших в отставку» со службы в Национальных институтах здравоохранения.

По материалам статьи.

Ольга Грибова