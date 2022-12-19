Все финалы чемпионатов мира

1930 год. Уругвай—Аргентина 4:2 (Пабло Дорадо, 12; Педро Сеа, 57; Сантос Ириарте, 68; Эктор Кастро, 89 — Карлос Пеуселье, 20; Гильермо Стабиле, 37).
Уругвай. Монтевидео, стадион Centenario. 68 346 зрителей.
1934 год. Италия—Чехословакия 2:1 (доп. вр.; Раймундо Орси, 81; Анджело Скьявио, 95 — Антонин Пуч, 71).
Италия. Рим, стадион Nazionale PNF. 55 000 зрителей.
1938 год. Италия—Венгрия 4:2 (Луиджи Колаусси, 6, 35; Сильвио Пиола, 16, 82 — Пал Титкош, 8; Дьёрдь Шароши, 70).
Франция. Коломб, стадион Olympique. 45 000 зрителей.
1950 год. Уругвай—Бразилия 2:1 (Хуан Скьяффино, 66; Альсидес Гиджа, 70 — Албино Фриаса, 47).
Бразилия. Рио-де-Жанейро, стадион Maracana. 199 000 зрителей.
1954 год. ФРГ—Венгрия 3:2 (Макс Морлок, 10; Хельмут Ран, 18, 84 — Ференц Пушкаш, 6; Золтан Цибор, 8).
Швейцария. Берн, стадион Wankdorf. 62 500 зрителей.
1958 год. Бразилия—Швеция 5:2 (Вава, 9, 32; Пеле, 55, 90; Марио Загалло, 68 — Нильс Лидхольм, 4; Агне Симонссон, 80).
Швеция. Стокгольм, стадион Rasunda, 49 737 зрителей.
1962 год. Бразилия—Чехословакия 3:1 (Амарилду, 17; Зиту, 69; Вава, 78 — Йозеф Масопуст, 15).
Чили. Сантьяго, стадион Nacional, 68 679 зрителей.
1966 год. Англия—ФРГ 4:2 (доп. вр.; Джефф Хёрст, 18, 101, 120; Мартин Питерс, 78 — Хельмут Халлер, 12; Вольфганг Вебер, 90).
Англия. Лондон, стадион Wembley. 96 924 зрителя.
1970 год. Бразилия—Италия 4:1 (Пеле, 18; Жерсон, 66; Жаирзинью, 71; Карлус Алберту, 86 — Роберто Бонинсенья, 37).
Мексика. Мехико, стадион Azteca. 107 412 зрителей.
1974 год. ФРГ—Нидерланды 2:1 (Пауль Брайтнер, 25; Герд Мюллер, 43 — Йохан Нескенс, 2 (пен.)).
ФРГ. Мюнхен, стадион Olympiastadion. 75 200 зрителей.
1978 год. Аргентина—Нидерланды 3:1 (доп. вр.; Марио Кемпес, 38, 105; Даниэль Бертони, 115 — Дик Наннинга, 82).
Аргентина. Буэнос-Айрес, стадион Monumental. 71 483 зрителя.
1982 год. Италия—ФРГ 3:1 (Паоло Росси, 57; Марко Тарделли, 69; Алессандро Альтобелли, 81 — Пауль Брайтнер, 83).
Испания. Мадрид, стадион Santiago Bernabeu. 90 000 зрителей.
1986 год. Аргентина—ФРГ 3:2 (Хосе Браун, 23; Хорхе Вальдано, 56; Хорхе Бурручага, 84 — Карл-Хайнц Румменигге, 74; Руди Фёллер, 81).
Мексика. Мехико, стадион Azteca, 114 600 зрителей.
1990 год. Германия—Аргентина 1:0 (Андреас Бреме, 85).
Италия. Рим, стадион Olimpico. 73 603 зрителя.
1994 год. Бразилия—Италия 0:0, серия пенальти 3:2.
США. Пасадена, стадион Rose Bowl. 94 194 зрителя.
1998 год. Франция—Бразилия 3:0 (Зинедин Зидан, 27, 45+1; Эмманюэль Пети, 90+3).
Франция. Сен-Дени, стадион Stade de France. 75 000 зрителей.
2002 год. Бразилия—ФРГ 2:0 (Роналдо, 67, 79).
Япония. Иокогама, стадион International. 69 029 зрителей.
2006 год. Италия—Франция 1:1, серия пенальти 5:3 (Марко Матерацци, 19 — Зинедин Зидан, 7 (пен.).
ФРГ. Берлин, стадион Olympiastadion. 69 000 зрителей.
2010 год. Испания—Нидерланды 1:0. (доп. вр.; Андрес Иньеста, 115).
ЮАР. Йоханнесбург, Soccer City. 84 490 зрителей.
2014 год. Германия—Аргентина 1:0. (доп. вр.; Марио Гётце, 112).
Бразилия. Рио-де-Жанейро, стадион Maracana. 74 738 зрителей.
2018 год. Франция—Хорватия 4:2 (Марио Манджукич (автогол), 18; Антуан Гризманн, 38; Поль Погба, 59; Килиан Мбаппе, 65 — Иван Перишич, 28; Марио Манджукич, 69).
Россия. Москва, стадион «Лужники». 78 011 зрителей.
2022 год. Аргентина—Франция 3:3, серия пенальти 4:2 (Лионель Месси, 23 (пен.), 108; Анхель Ди Мария, 36 — Килиан Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.)).
Катар. Лусаил, стадион Lusail. 88 966 зрителей.