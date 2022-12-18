На нефтегазоконденсатном месторождении в Приангарье ликвидировано факельное горение

В Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении ликвидировано факельное горение, сообщает региональное МЧС. О локализации возгорания ранее сообщала Иркутская нефтяная компания (ИНК). По данным медиков, точное количество пострадавших неизвестно.

«Аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов»,— сообщает управление МЧС. Пожар произошел на технологической установке комплексной подготовки природного газа. «Угрозы для населения нет»,— отметили в ведомстве.

Месторождение расположено в 160 км к юго-западу от города Киренска, в районе поселка Верхнемарково. Запасы нефти оцениваются в 20 млн тонн. Оператором месторождения является ИНК.

В МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, затем — 400 кв. м.

Глава поселка Верхнемарково Константин Власов сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об одном пострадавшем.

Тем временем дежурный Верхнемарковской участковой больницы сообщил «РИА Новости», что пострадавших во время пожара доставят в больницу города Усть-Кут. По его словам, точное количество пострадавших неизвестно. Также он рассказал, что изначально на месте пожара произошел взрыв, затем было видно пламя, сейчас наблюдается задымление. На месте ЧП работают местные медики.

Мария Федотова