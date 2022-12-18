Донецкие власти сообщили об обстреле больницы имени Калинина

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле территории рядом с больницей имени Калинина. Ссылаясь на очевидцев, господин Кулемзин заявил о пожаре в двух корпусах медучреждения и пострадавших людях. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что снаряды попали в крышу и окно одного из корпусов больницы. Позже он сообщил, что получивший тяжелые ранения при обстреле больной умер.

По словам господина Пушилина, известно об одном тяжелораненом, также есть пострадавшие средней тяжести. «Всех пациентов эвакуировали. Медперсонал не пострадал»,— заявил врио главы ДНР. «К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса №6 больницы Калинина, скончался»,— сообщил Денис Пушилин

«В результате обследования поврежденных корпусов больницы имени Калинина очагов горения не обнаружено»,— сообщил позже мэр Донецка, подтвердив информацию об одном тяжелораненом и пострадавших. «Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты»,— также сообщил Алексей Кулемзин.

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Мария Федотова