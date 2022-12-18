В Екатеринбурге презентовали путеводитель по Химмашу

В музее истории Екатеринбурга прошла презентация путеводителя по Химмашу. В нем представлены шесть маршрутов, раскрывающих особенности микрорайона. Многие фотографии и документы напечатаны в книге впервые.

«Мне очень приятно, что мое назначение совпало с презентацией книги по Химмашу. Я придерживаюсь тому, что как минимум раз в два года необходимо выпускать подобные издания, подобные путеводители»,— отметил Игорь Пушкарев, назначенный директором музея истории Екатеринбурга накануне.

Химмаш — жилой район на юго-востоке Екатеринбурга, расположен на холмистом юго-восточном берегу Нижне-Исетского пруда. Входит в состав Чкаловского административного района. В 1941 году на территорию будущего Химмаша был эвакуирован киевский завод «Большевик», на базе которого возник Уральский завод химического машиностроения. Вокруг него образовался жилой район. Центральная улица — Грибоедова.

Авторами путеводителя «Химмаш. Вдоль и поперек» стали историки Ксения Пименова, Александр Думчиков и Николай Корепанов. Путеводитель вышел тиражом в 500 экземпляров и стал третьим по счету путеводителем «районной» серии. Ранее в рамках проекта выпущены книги об Эльмаше и Уралмаше.

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Елена Медведева