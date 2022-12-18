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Администрация Самары сообщила о круглосуточном режиме работы коммунальных служб из-за ледяного дождя

На уборку улиц во всех районах Самары в ночную смену планируется вывести 154 рабочих и 124 единицы техники, сообщает городская администрация.

«Первостепенная задача – внесение противогололедных материалов»,— отмечается в сообщении.

По данным администрации, ночью 19 декабря сложные погодные условия в городе сохранятся: ожидаются осадки в виде дождя и ледяного дождя, переходящего в снег. Днем прогнозируется небольшой снег, гололед. Среднесуточная температура воздуха составит 0°, -2°.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отчитались чиновники, днем 18 декабря на улицы города вышли 2 961 уборщик и 175 машины, за сутки израсходовано 139,4 тонны противогололедных материалов. На временные площадки складирования вывезено 155 тонн снега.

Несмотря на это, депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что получил массу жалоб от горожан на то, что «город превратился в один сплошной каток».

Ранее стало известно, что в Самарской области из-за сильной гололедицы приостановлены межмуниципальные и межрегиональные пассажироперевозки. Школам рекомендовано временно перейти на дистанционный режим работы, соответствующие уведомления разосланы руководителям образовательных учреждений. МЧС рекомендует всем не выходить на улицу и не выезжать на автотранспорте. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Сабрина Самедова

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