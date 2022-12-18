СМИ: Латвия выделит украинским СМИ €560 тысяч для закупки генераторов

Правительство Латвии передаст в Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) €559 640, которые пойдут на закупку дизельных генераторов для государственных украинских медиа. Как поясняет агентство Delfi, с такой инициативой ранее выступило Министерство культуры республики.

29 июня во Львове представители Чехии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии и Украины подписали Львовскую декларацию. В документе, в частности, содержатся положения о создании фонда поддержки деятельности государственных СМИ на Украине.

Генераторы электричества стали одним из основных запросов украинской стороны на фоне масштабного повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов. 6 декабря фонд Говарда Баффета анонсировал предоставление Украине генераторов на сумму в $30 млн.

Андрей Сапожников