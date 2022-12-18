Мировые сборы сиквела «Аватара» составили $435 млн после премьеры

Кассовые сборы картины «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона по всему миру составили примерно $435 млн, сообщает дистрибутор, компания Walt Disney. В США и Канаде кассовые сборы составили около $134 млн.

На зарубежных рынках «Путь воды» заработал $301 млн к завершению уикенда. В итоге кассовые сборы на рынке Северной Америки оказались ниже прогнозов, приводит Reuters заявление Disney.

Сиквел сравнялся с «Бэтменом» как четвертым по величине отечественным дебютом года, уступив «Доктору Стрэнджу в Мультивселенной безумия» ($187,4 млн в мае), «Черной пантере: Ваканда навсегда» ($181 млн в ноябре) и «Тор: Любовь и гром» ($144,2 млн в июле), отмечает Associated Press.

В мировой прокат «Аватар: Путь воды» вышел 16 декабря. Премьера первой части состоялась в 2009 году и собрала рекордные $2,9 млрд. На съемки продолжения ушло 13 лет, во многом по техническим причинам. По данным СМИ, бюджет картины составил $350–400 млн.

Мария Федотова