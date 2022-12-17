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Коммерсантъ FM
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«Аватар-2»: долгожданная премьера

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16 декабря в мировой прокат вышел фильм «Аватар: Путь воды». Премьера первой части состоялась в 2009 году и собрала рекордные $2,9 млрд. На съемки продолжения ушло 13 лет. Задержка во многом носила технический характер. Съемки проходили под водой, для чего потребовалось разработать специальную систему камер и другие инновационные технологии. По расходам «Аватар-2» входит в десятку самых дорогих фильмов — его бюджет, по данным СМИ, составил $350–400 млн.

В планах создателей еще три фильма. Премьера «Аватара-3», съемки которого шли параллельно со вторым, запланирована на декабрь 2024 года. Выход четвертого и пятого, по словам режиссера Джеймса Кэмерона, зависит от успеха предыдущих.

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