Tez Tour назвал сроки возвращения всех застрявших в Египте российских туристов

Все клиенты туроператора Tez Tour, застрявшие в Египте из-за закрытия воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи для самолетов авиакомпании iFly, вернутся в Россию до 21 декабря. Как рассчитывают в компании, именно до этой даты будут выполнены 15 вывозных рейсов.

«iFly уведомила нас об организации вывозных рейсов... в период с 15 по 19 декабря… для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря»,— рассказали «Интерфаксу» в Tez Tour.

Первый рейс авиакомпании Red Wings уже доставил в Москву более 400 туристов (среди них 330 — клиенты Tez Tour). В Санкт-Петербург также прибыли 70 путешественников.

Более тысячи российских туристов застряли в Египте из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, связанной с закрытием для ее самолетов воздушного пространства ряда стран из-за отсутствия страхового сертификата. iFly запрашивала у Росавиации разрешение на полеты над Сирией, однако получила отказ.

О ситуации с задержкой рейсов — в материале «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Андрей Сапожников