Системы мониторинга припарковали к приговору

Мособлсуд вынес приговор бывшему руководителю столичного учреждения «Дирекция капитального ремонта» (ДКР) Александру Шукюрову. Его признали виновным в мошенничестве более чем на 650 млн руб. при заключении и исполнении контрактов на установку систем электронного мониторинга парковочных мест, получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании добытых преступных путем денег. Господин Шукюров получил 13 лет колонии и был оштрафован на 14 млн руб. Четверо его подельников получили от 7 лет условно до 11 лет колонии общего режима. Некоторые из осужденных провели в СИЗО около пяти лет и могли бы вскоре рассчитывать на УДО, однако сначала им необходимо возместить бюджету Москвы всю сумму причиненного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По делу о махинациях при оборудовании парковок осуждены экс-руководители московской дирекции капитального ремонта и бизнесмены

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По делу о махинациях при оборудовании парковок осуждены экс-руководители московской дирекции капитального ремонта и бизнесмены

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассмотрение этого уголовного дела заняло в Московском областном суде почти два года. Изначально в начале 2020 года сюда поступили материалы в отношении экс-главы ДКР Александра Шукюрова, руководителя и совладельца компании «Интеллектуальные трафик системы» (ИТС) Евгения Ахмадишина, главы ООО «Магистраль Телеком» Павла Синицына и предпринимателя Андрея Рябцева. Однако через несколько месяцев это уголовное дело было объединено с материалами расследования в отношении бывшего замдиректора ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны РФ Эрика Галстяна, и процесс начался заново. По некоторым данным, это было связано с тем, что первоначально предполагалось, что дело господина Галстяна, как признавшего вину и ходатайствовавшего о заключении с ним досудебного соглашения, будет рассмотрено отдельно в особом порядке, однако позже ситуация изменилась.

Наконец, после продолжительного судебного разбирательства в октябре этого года прошли прения сторон, в ходе которых представители гособвинения запросили для троих главных фигурантов — господ Шукюрова, Галстяна и Ахмадишина — длительные, свыше 12 лет, сроки. Причем первого прокуратура предложила отправить в колонию строгого режима, а остальных — общего. Также, по мнению прокуроров, все подсудимые должны быть лишены права занимать руководящие должности, связанные с хозяйственно-распорядительными функциями или имеющие отношение к госконтрактам. Кроме того, гособвинители поддержали позицию правительства Москвы как потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба в полном объеме на сумму 664,4 млн руб.

На написание приговора у судьи Алексея Наумова ушло почти два месяца. В итоге он признал виновными всех пятерых подсудимых. Господин Шукюров получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 14 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и отмывание полученных преступных путем средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). У остальных фигурантов также присутствовали статьи о мошенничестве и отмывании, кроме того, Эрику Галстяну инкриминировали дачу крупной взятки Александру Шукюрову (ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Евгению Ахмадишину — два эпизода коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством в составе организованной группы (ч. 7 ст. 204 УК РФ). В итоге господин Галстян был приговорен к 11 годам колонии общего режима и штрафу в 9 млн руб., а господин Ахмадишин — к 10 годам и штрафу в 1,5 млн руб. Павел Синицын отделался четырьмя годами колонии и миллионным штрафом, а Андрей Рябцев получил семь лет условно и штраф в 1,5 млн руб. При этом «взыскано с Ахмадишина, Галстяна, Рябцева, Синицына и Шукюрова в солидарном порядке 664 442 496 руб. в пользу бюджета города Москвы в качестве возмещения причиненного материального ущерба, в том числе за счет изъятого и обнаруженного у них имущества», сообщили “Ъ” представители Мособлсуда. Приговор может быть обжалован и в законную силу пока не вступил, получить комментарии у адвокатов осужденных “Ъ” оперативно не удалось.

Приговор мог оказаться и более суровым, поскольку изначально в списке обвинений речь шла о взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), однако позже квалификация преступления была изменена в сторону смягчения, а у господина Ахмадишина также имелась статья УК о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии второго гражданства или вида на жительство в иностранном государстве. Речь, видимо, шла о румынском гражданстве, о котором фигурант не сообщил. Однако, пока шло разбирательство, срок давности по этому преступлению истек.

Стоит отметить, что трое основных фигурантов, получивших самые большие сроки, находятся в СИЗО с небольшим перерывом, когда некоторых из них переводили под домашний арест, почти пять лет. А потому двое из них, приговоренные к колонии общего режима (с учетом формулы «день в СИЗО — полтора дня в колонии»), в ближайшее время могли бы претендовать на условно-досрочное освобождение. Однако одним из условий УДО является погашение ущерба, что при признанной судом сумме выглядит практически нереальным.

Напомним, что господа Шукюров, Ахмадишин и Галстян были арестованы Басманным судом Москвы по ходатайству ГСУ СКР осенью 2017 года в рамках уголовного дела, которое касалось событий еще 2012–2013 годов. Тогда московское ГКУ «Дирекция капитального ремонта» заключило несколько контрактов, в том числе с ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на сумму более 650 млн руб. В рамках исполнения договоров в асфальт на местах парковок устанавливались электронные датчики, передающие данные о происходящем в информационный центр. Руководители ИТС предложили СВЭКО, которая выбрала их компанию как исполнителя, новую систему мониторинга, которая, как утверждали позже представители руководителей фирмы, исправно работала в течение как минимум двух лет, причем за это время в столице было установлено 13–14 тыс. устройств. Однако позже от этой системы столичные власти отказались, а спустя еще некоторое время появилось и уголовное дело.

Первым под следствием оказался заместитель гендиректора ДКР Константин Сысоев. Согласно показаниям свидетелей из числа предпринимателей, в том числе второго совладельца компании ИТС Юрия Бирченко, управленец заставлял их осуществлять платежи через подконтрольную ему фирму. В 2015 году Константин Сысоев, похитивший, по данным правоохранителей, 30 млн руб., по приговору Люблинского райсуда получил два года заключения и штраф в 200 тыс. руб. После этого СКР возбудил еще одно уголовное дело, выявившее, что чиновники и коммерсанты похитили почти все деньги, выделенные на электронный мониторинг парковочных мест, а также факты взяток и подкупов. Глава СВЭКО Олег Филиппов, также попавший под арест, полностью признал вину и в 2020 году получил в особом порядке пять с половиной лет за мошенничество и отмывание средств. Между тем Юрий Бирченко, как сообщал “Ъ”, еще в 2015 годку переехал в одну из европейских стран и числится в розыске.

Сергей Сергеев