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Коммерсантъ FM
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«Картина стоит тех денег, которые за нее заплачены»

Дмитрий Буткевич — о рекордной стоимости полотна Василия Перова

Картина Василия Перова ушла с молотка более чем за $1 млн. Полотно «Охота на медведя зимой» продали на онлайн-торгах ARTInvestment. Финальная цена составила 76 млн руб. при изначальной оценке в 56 млн руб. В 2009 году картину выставляли на аукционе Christie's. Тогда она обошлась коллекционеру в 157 тыс. фунтов или в 7,5 млн руб. Сейчас дома Sotheby's, Christie's и другие крупные международные игроки не проводят традиционные торги русским искусством в Лондоне. Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич отмечает, что в этих условиях результат московского аукциона можно признать успешным. По его мнению, работы российских художников продолжат расти в цене.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Событие это приятное для отечественного внутреннего рынка. Действительно поставлен рекорд, и более всего в этой ситуации привлекает то, что 13 лет назад картина продавалась на Christie's и ушла по цене в шесть раз дешевле, чем сейчас. Тогда она вызывала внимание окружающих, потому что у картины очень забавный сюжет: охотники выманивают медведя из берлоги — это один из способов так называемой зимней охоты.

Какие еще лоты были представлены на торгах ARTinvestment.ru

Это полотно достаточно редкое, потому что таких больших, можно сказать, этапных работ, визуально понятных и значимых, довольно мало в частных руках. Так что, конечно, картина стоит тех денег, которые за нее сейчас заплачены. Это рекорд для Перова.

Что такой результат значит для рынка? С одной стороны, он утверждает, что наш рынок существует, он действенен и он функционирует внутри страны. Надо сказать, что российский рынок за границей постепенно начал угасать еще во время пандемии COVID-19, даже чуть раньше. Сейчас же в связи с культурой отмены за рубежом полностью прекращены торги русским искусством, в большинстве крупных аукционных домов распущены российские отделы. Это действительно так.

В итоге рынок переориентировался на внутрироссийское потребление. То есть наши художники востребованы у нас в стране, поэтому их работы по-прежнему будут расти в цене. Думаю, что такого рода рекорды продолжатся, и мы будем наблюдать появление тех шедевров, которые существуют в российском искусстве, на отечественном же рынке.

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