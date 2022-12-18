Севшие в Хельсинки из-за московского снегопада рейсы Pegasus вернулись в Стамбул

Два самолета авиакомпании Pegasus, следовавшие из Анталии и Измира в Москву, вернулись в Стамбул после экстренной посадки в Хельсинках из-за московского снегопада. Об этом «РИА Новости» сообщило посольство России в Финляндии.

«Вскоре после поступления первых обращений в посольство авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После 7 часов утра оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле»,— говорится в сообщении посольства, которое приводит «РИА Новости».

Из-за сильного снегопада в Москве рано утром были задержано и отменено более 60 рейсов. В отдельных районах Москвы выпало до 20 см снега. В уборке снега в столице задействованы 119 тыс. работников и 12,5 тыс. единиц различной техники.

Анастасия Ларина