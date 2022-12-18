Новый год стучится в номера

Номеров в подмосковных отелях на новогоднюю ночь почти не осталось. Как выяснил “Ъ FM”, во многих гостиницах с четырьмя и пятью звездами мест на конец декабря — начало января уже нет. Спрос, как говорят участники рынка, примерно вдвое выше, чем в 2021-м. При этом цены тоже выросли. Какие варианты еще есть? И какую программу подготовили к празднику отели в Московской области? Об этом — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До Нового года осталось две недели, а большая часть номеров в подмосковных отелях уже продана. Из-за проблем с перелетами за границу жители столицы выбирают варианты поближе. При этом они делают ставку на качество и бронируют номера в более дорогих гостиницах. Чаще всего берут даты с 29-30 декабря по 1-2 января или со 2 по 8 января включительно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Если год назад в середине декабря еще можно было найти какие-то варианты новогоднего и рождественского отдыха, то сейчас остались либо очень дорогие варианты, либо не слишком хорошие по качеству. Мы можем говорить о росте спроса на 30-40% год к году.

Цены выросли примерно процентов на 13-15. В среднем стоимость за четыре-пять дней в отеле Московской области по системе "все включено" на двух человек будет в районе 7- тыс. руб. Дело в том, что зимой туристы выбирают качественные объекты — с бассейнами, хорошей внутренней инфраструктурой, анимацией для детей».

Редактор “Ъ FM” под видом клиента попытался забронировать номер на новогоднюю ночь в пяти подмосковных отелях, которые считаются лидерами рейтинга сервиса TripAdvisor. В Imperial Park мест нет. Размещение в Moscow Country Club на три дня с новогодним банкетом стоит 150 тыс. руб. на двоих. И это не самый дорогой вариант.

В Barvikha Hotel & Spa номер на одну ночь с 31 декабря на 1 января обойдется минимум в 80 тыс. руб. плюс 30 тыс. руб. за новогодний ужин и еще минимум 50 тыс. руб. за шоу с участием Григория Лепса и Анны Асти. В Mistral за проживание с 30 декабря по 2 января и сам банкет придется заплатить несколько сотен тысяч рублей, сообщила менеджер отеля:

«Завтрак, ужин по системе "шведский стол" и сам новогодний банкет — с 30 по 2 число. Если столик на банкете будет размещен в первом секторе, близко к сцене, то на двоих такой пакет обойдется в 315 тыс. руб. Можно также занять столик в боковом секторе за 255 тыс. руб. за весь заезд. У нас выступит Наталья Гулькина, будет вечеринка кавер-группы, шоу-балет, ведущий с развлекательной программой, фейерверки.

Свободных столиков мало, но пока варианты есть в каждом секторе».

Ажиотажный спрос фиксируется везде. При этом подмосковные гостиницы в этом году предлагают размещение минимум на три дня, отмечает коммерческий директор дачного отеля «Истра Holiday» Ольга Рыбина: «Насколько я знаю, у большинства отелей, не только у нас, остаются буквально последние номера. Только на Рождество свободно процентов 20.

Отдельно забронировать номер на новогоднюю ночь в гостинице Московской области нельзя. Как правило, продаются пакеты на три дня. В среднем двухместный номер на двоих стоит где-то в районе 80 тыс. руб. Обширная анимационная программа, уличные гуляния, барбекю, выступления артистов, различные танцевальные шоу, мастер-классы для детей, детская елка, спектакль — все это входит в стоимость».

Ранее аналитики ЦИАН подсчитали, что аренда коттеджа в новогодние праздники в Московской области обойдется в среднем в 50 тыс. руб. в сутки. С 31 декабря по 2 января минимальная стоимость составляет 150-200 тыс. руб.

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Анна Маргулис