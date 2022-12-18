Петр Иванов вернулся на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Петр Иванов вернулся к исполнению обязанностей главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики»,— сказал господин Матыцин на отчетной конференции ВФЛА (цитата по ТАСС).

Петр Иванов временно покинул пост главы ВФЛА 13 февраля 2021 года. Ранее Спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Дарья Эрозбек