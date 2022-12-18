Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде в регионе. Так, по данным синоптиков 19 декабря местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, гололед. Возможно налипание мокрого снега на проводах, на дорогах ожидается гололедица

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подобное предупреждение спасатели выпускали на 18 декабря. В понедельник в Екатеринбурге ожидается потепление до +2 градусов. При этом во вторник, 20 декабря температура вновь опустится до -11...-13 градусов.

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