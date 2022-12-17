Свердловские спасатели предупредили о сильных осадках и гололеде

Спасатели Свердловской области выпустили предупреждение о непогоде в воскресенье, 18 декабря в регионе. Как указано в официальном Telegram-канале ведомства, по данным синоптиков 18 декабря местами в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, гололед. Возможно налипание мокрого снега на проводах, на дорогах может быть гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

При возникновении опасных ситуаций, спасатели просят обращаться по телефонам 101, 112. Напомним, что в воскресенье и понедельник в Свердловской области и в Екатеринбурге ожидается резкое потепление до 0 градусов.

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