В ЕС достигли политического соглашения по пакету законопроектов о борьбе с изменением климата

Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов о сокращении уровня вредных выбросов.

Согласно заявлению Европарламента (ЕП), законодательные инициативы направлены на поэтапный отказ от льгот для промышленности и нацелены на сокращение выбросов в строительном и автомобильном секторах.

Ожидается, что выбросы должны сократиться на 62% к 2030 году. Льготы для отраслей промышленности будут отменяться с 2026 года и исчезнут к 2034 году.

В заявлении ЕП отмечается, что в основе европейской климатической политики лежит принцип «загрязнитель платит», что является ключом к достижению климатической нейтральности ЕС.

Ранее ЕП и страны ЕС достигли предварительного соглашения о механизме пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Он предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу.

Дарья Эрозбек