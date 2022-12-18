В Алтайском крае ввели ограничения из-за высокой заболеваемости гриппом

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ввело санитарно-эпидемиологические и ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе.

По данным ведомства на 16 декабря, среди заболевших ОРВИ отмечена активная циркуляция вирусов «свиного гриппа» A (H1N1). «В связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций полностью приостановлен учебный процесс в четырех школах (Ельцовский, Каменский, Целинный районы) и в девяти дошкольных учреждениях (Барнаул, Бийский, Ельцовский, Локтевский, Усть-Пристанский, Целинный, районы); частично – в 837-ми классах в 167-ми школах и в 415-ти группах в 182-х дошкольных учреждениях»,– говорится в сообщение Роспотребнадзора.

Кроме детских организаций дополнительные меры профилактики и предупреждения распространения ОРВИ введены в медицинских и социальных учреждениях края. Руководителям предприятий общественного питания и транспорта рекомендовано, в частности, ввести масочный режим среди сотрудников.

Резкий рост числа заболевших гриппом и ОРВИ отмечается в ряде регионов Сибирского федерального округа с прошлой недели. Эксперты ожидают пика заболеваемости к концу декабря.

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Дарья Решетникова