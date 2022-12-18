Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили спустя почти 14 часов

Во Владивостоке полностью ликвидирован пожар на складе. Его площадь составила около 2 тыс. кв. м. Пожар тушили 13,5 часа.

Сообщение о пожаре на Карьерной улице поступило региональному управлению МЧС в 13:30 по московскому времени в субботу, 17 декабря. Полностью ликвидировать его удалось к 3:02 воскресенья, 18 декабря, передает ТАСС.

По предварительной информации, никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль ход доследственной проверки. По информации надзорного ведомства, на складе не было пожарной сигнализации.

Леонид Уварчев