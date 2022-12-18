SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника для Starlink

Ракета Falcon 9 компании SpaceX запустила 54 спутника для орбитальной группировки глобальной интернет-сети Starlink. Устройства были выведены на орбиту, сообщила SpaceX в Twitter. Теперь группировка спутников состоит больше чем из 3,3 тыс. рабочих аппаратов.

Falcon 9 стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США) в 16:32 по местному времени (00:32 по московскому). Первая ступень после этого в 15-й раз успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Starlink обеспечивает доступ в интернет за счет спутников массой 260 кг. SpaceX планирует запустить в общей сложности 11 тыс. устройств, что обойдется компании примерно в $10 млрд. Спутниковую систему используют украинские военные. Основатель SpaceX Илон Маск сообщал, что компания оплачивает примерно 11 тыс. терминалов из 25 тыс. После конфликта с украинскими властями предприниматель запросил у Пентагона средства на обслуживание терминалов, но позже отозвал запрос.

Леонид Уварчев