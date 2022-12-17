На Кубани вырос спрос на защитные маски

Рост заказов на защитные маски в Краснодарском крае составил 35%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Wildberries. С 10 по 16 декабря спрос в интернет-магазине на маски в целом по стране увеличился на 50% по сравнению с аналогичной неделей в ноябре. Это связывают с ухудшением эпидситуации в стране.

В Санкт-Петербурге число заказов масок увеличилось на 142%, в Москве — на 61%, в Татарстане — на 40%.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 17 декабря, кабинеты неотложной помощи детской и взрослой поликлиник Горячего Ключа перешли на усиленный режим работы. Это вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки и участившимися обращениями жителей города с признаками ОРВИ и гриппа.

Андрей Ульченко

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