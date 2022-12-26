Праздник Солнца

Мануфактура Bernardaud представила новую коллекцию фарфора Versailles Enchante («Зачарованный Версаль»), в которую вошли тарелки, пиалы и чайные пары с золотым декором с изображением дворцовых зарисовок эпохи Людовика XIV.

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Известно, что «король-солнце» любил праздники с размахом, как и его двор. Во второй половине XVII века, в эпоху его правления, Версаль был превращен в грандиозный садово-парковый ансамбль, идеально подходящий для пышных торжеств. Большой дворец расширили, его фасад протяженностью 670 метров украсили огромные французские окна, пилястры и сдвоенные колонны, скульптурные изображения военных трофеев и вазонов с каменными языками пламени. 73-метровая Большая, или Зеркальная, галерея поражала росписями сводов и лепным декором, отражавшимися в свете тысяч свечей в огромных зеркалах. Сады и парки Версаля площадью 8,3 тыс. гектаров окружала ограда по всему периметру, в которой было 22 проезда. Их обустройством занимался знаменитый ландшафтный мастер Андре Ленотр. Он создал великолепные партеры, спускающиеся каскадами от Большого дворца, их украшали фонтаны, гроты, каналы и скульптуры, бесконечные аллеи пересекали зеленые боскеты. Аристократы и монархи Европы стремились подражать французам, устраивая по образцу Версаля свои резиденции. В садах и во дворце проходили театральные постановки, балеты, пиротехнические шоу, соревнования всадников, банкеты — все это было неотъемлемой частью придворной жизни Версаля, который с 1682 года и вплоть до Великой французской революции был официальной резиденцией французских королей.

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Выдающиеся художники фиксировали события версальской жизни в многочисленных гравюрах — это были своего рода репортажи в эпоху, когда фото и видео еще не существовало. XVII век стал веком расцвета французской гравюры, повествовавшей о выдающихся событиях и деятелях того времени.

Изображения, рассказывающие о самом знаменитом празднике Версаля при Людовике XIV, «Увеселениях зачарованного острова», перенесены на сервиз Versailles Enchante от Bernardaud. Их авторы — лучшие придворные граверы Версаля: Габриэль Перелле, Израэль Сильвестр, Жан Лепотр. Праздник был устроен в честь королевы и королевской тещи, он длился шесть дней, все участники, числом более 600, включая короля, были облачены в театральные костюмы. Дворец не мог вместить такого количества гостей, и многие были вынуждены ночевать в каретах.

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Предметы коллекции украшают сцены торжества, фигуры придворных и всадников, детали версальских пейзажей, мифические существа и ангелы, передающие антураж эпохи «короля-солнца». На каждом предмете присутствуют и лучи — символ Людовика XIV. Гравюры XVII века выполнены в темно-коричневом и коричнево-охровом оттенках, с золотым декором. Представители бренда, ведущего свою историю с 1863 года, верят, что коллекция займет достойное место в рядах лучших классических образцов Лиможа.

www. tsum.ru

Антонина Плахина