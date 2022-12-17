Суд в Москве арестовал адвоката за попытку пронести телефоны в СИЗО

Преображенский суд Москвы отправил под арест до 16 февраля адвоката из Карачаево-Черкесии Марину Джантемирову, сообщает ТАСС. Она попыталась пронести в СИЗО «Матросская Тишина» колоду карт, мобильные телефоны и флакон с сильнодействующими веществами.

Марине Джантемировой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ), ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Как выяснил «Ъ», ранее адвоката уже привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.3 КоАП за то, что она не выполнила требование представителей администрации СИЗО-5 «Водник» о сдаче запрещенных к проносу на его территорию предметов. Тогда речь шла о телефоне Nokia с зарядкой и о двух сим-картах.

Подробнее о новом деле против адвоката — в материале «Ъ» «Адвокат и не такое выносила».

Лаура Кеффер