«Ты за кого — за Луну или за Солнце?»

До завершения чемпионата мира по футболу осталось всего две встречи. 17 декабря в Катаре состоится матч, где решится судьба бронзовых медалей турнира. На поле выйдут сборные Хорватии и Марокко. Встреча начнется в 18:00. 18 декабря в это же время стартует финальный матч Аргентина—Франция. СМИ сообщают, что на стадионе ожидается 50 тыс. аргентинских болельщиков. Поддержка у Франции скромнее — 6 тыс. человек. В матче за третье место значительно больше будет поклонников марокканской сборной. Поможет ли это команде, которую считают главной сенсацией турнира? Разбирались спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов и амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Сборная Марокко представила миру очередную футбольную интерпретацию сказки о Золушке. Именно марокканцы стали первой африканской командой, которая добралась до полуфинала и сейчас может подарить своим болельщикам бронзу мирового первенства. Фаворитом, как всегда в таких встречах, считается более опытная команда — на данный момент это команда Хорватии. И в «Лиге ставок», например, коэффициент на победу хорватов — 2,37, на успех марокканцев — 3,1. У кого же на самом деле больше шансов взять бронзовые медали турнира? Я в последнее время постоянно слышу, по крайней мере, очень часто, что хорватам эта бронза вообще не нужна. Это утверждение похоже на правду?

— Мне кажется, так могут говорить только те, кто не следит за футболом и живет идеями, что команда на прошлом ЧМ играла в финале, значит, в 2022 году невыход в финал для этой сборной — провал. Ничего подобного. Йошко Гвардиол — защитник сборной Хорватии — говорил про это. Для хорватов вообще долгое время главным футбольным достижением была как раз бронза чемпионата мира 1998 года. Гвардиол вспоминал: когда он был маленьким, и сборная Хорватии выиграла эту самую бронзу 1998 года, вся страна вышла на улицы, отмечала и праздновала.

Вот здесь ничего не изменилось. Хорваты — это не сборная Германии, не сборная Англии, не сборная, я даже могу сказать, уровня Португалии. У нее нет такого наследия и количества больших побед, хотя у португальцев их тоже не так много. Поэтому это важнейший матч и для сборной Хорватии, и для сборной Марокко, что бы там ни говорили, нужен или не нужен матч за третье место.

— А чего нам тогда ждать? Закрытую игру, опять эти «шахматы»? Обычно матчи за третье место, как часто говорят эксперты, находятся в шорах собственной предубежденности. В частности, что это более открытая игра, много забитых мячей.

— Думаю, обойдется без «шахмат». При всей мотивации, при всем желании выиграть эту самую бронзу, которая все равно нужна обеим командам, нет того сумасшедшего давления, как на старте чемпионата мира. Просто надо понимать, в какой момент играли и марокканцы, и хорваты. Им важнее было хотя бы заработать ничью, потому что любое поражение в группе — это фактически билет домой.

Тут, конечно, будет немного проще. Это не play-off, на кону уже нет финала чемпионата мира, но она все равно очень важна. Сложный момент, но при этом, думаю, атака будет преобладать над защитой, тем более, если говорить про марокканцев — когда команда хочет, она много создает. Это мы помним, в том числе и по матчу с Францией.

— «Лига ставок» дает достаточно высокий коэффициент на победу Марокко — почти на единицу выше, чем на победу хорватов. Марокко — фаворит. Может быть, это эмоции и фантазии, но мне кажется, что игра марокканцев лучше. Или здесь так рассуждать нельзя? И надо быть более прагматичным, просто потому что хорваты более опытные?

— Сложный вопрос. В плане качества футбола марокканцы выглядят лучше. Это уже не симпатии, не любовь к командам, к таким открытиям — сборная Марокко просто сильнее и лучше. И многое будет зависеть — это очень важный момент — от состояния здоровья. Что-то все разболелись в Катаре. У сборной Франции заразилось полсостава. Если все будут живы-здоровы, команда будет очень мотивирована. В истории африканского континента они первые, кто так высоко поднялся в турнирной таблице мирового первенства. Учитывая это, вполне возможно считать марокканцев фаворитами.

— Есть еще и травмы. В сборной Хорватии выбывает несколько человек. Марцело Брозович может не сыграть, Йосип Юранович, еще несколько человек. Что касается марокканцев, у них тоже проблемы. Все это повлияет как-то на игру? Перестраиваться как-то придется?

— По тем травмам, о которых я знаю, конечно, потеря того же Юрановича или Брозовича — это намного серьезнее, чем отсутствие на поле Ромена Саисса для сборной Марокко. Если помните, это футболист, который геройски всегда выходил на поле весь перевязанный и, спустя 10-15 минут, его меняли просто потому, что у него сильная травма бедра.

— Он сам просил, показывали потом повтор.

— Да, конечно, но и сам просил выходить на поле, потому что все-таки это лидер команды, одна из главных звезд защиты. Но его всегда идеально менял тренер Валид Реграги. Тут то же самое: команда Марокко на ЧМ в Катаре показала, что может идеально замещать даже своих лидеров и не сильно опускаться в качестве футбола. У хорватов, не уверен, что такое есть. Кем заменить крайнего защитника Юрановича и звезду-Брозовича?

— Я смотрю на расклад букмекерской компании «Лига ставок», 45% клиентов ставят на Хорватию, 45% — на Марокко, 10% — на ничью. То есть эта линия ничего не сказала. По большому счету — 50 на 50. Евгений, если бы вы делали эту ставку, если бы вы выбирали сторону, что называется, то на какую сборную обратили бы внимание?

— Я бы рискнул и поставил на дополнительное время, но при результативной ничьей в основное время. Не нули, которые были в группе — 1:1, 2:2. Я бы попробовал стать некой прослойкой между людьми, которые ставят на победу одной команды и победу другой.

Ставку сделал бы на ничью, потому что, резюмируя все, что мы сказали, обе команды безумно хотят выиграть. Поэтому ничья в основное время вполне реальна, и все может решиться в дополнительный тайм.

— 30 дополнительных авиарейсов из Марокко в Катар, которые организовали марокканские власти еще перед полуфиналом, сделали свое дело. Поддержка команды в матче за третье место будет сумасшедшая. Хорваты тут точно в меньшинстве. Добавим к этому серьезный настрой сборных взять медали и получим шикарное красочное шоу, возможно, даже результативное, кто знает, хотя обе сборные показывали в Катаре оборонительный футбол. Мы говорили о том, что Марокко интереснее в игровом плане, а вся вот эта шумиха, ажиотаж на трибунах, сумасшедший ажиотаж в стране, это сборной помогает или мешает?

— Конечно же, помогает. Любая поддержка всегда в плюс, и мы это видели: как играла сборная Марокко по ходу всего этого чемпионата мира, когда все трибуны превращались в какое-то красно-зеленое море! Про это, я уверен, думали и футболисты той же самой сборной Испании во время исполнения пенальти, когда Серхио Бускетс подходит бить и не видит ни одного испанца — вокруг исключительно марокканцы. Это сильно давит на соперника и очень помогает команде.

— Матч за третье место наверняка нас порадует, очень надеюсь, впечатлит, но основное-то блюдо болельщиков ждет завтра. Это финал Аргентина—Франция. Здесь вопрос к каждому, как в детстве говорили: ты за кого — за Луну или за Солнце? В этой игре мир практически ровно разделился на две части. Кто-то переживает за Францию, кто-то просто топит за Аргентину так, что руки трясутся, что называется. Кто здесь, за кого?

— Мои личные внутренние симпатии отданы Лионелю Месси. Этот человек — символ эпохи. У наших дедушек кумиром был Пеле, и он выиграл чемпионат мира. У отцов — Марадона — он взял золото ЧМ. У нашего поколения — феномен-Роналду и Зинедин Зидан — они тоже выигрывали чемпионат мира. Символы современной эпохи — Криштиану Роналду и Лионель Месси — и у них нет победы в ЧМ. Это какая-то вселенская несправедливость. И Месси очень нужна эта победа. Я буду болеть за сборную Аргентины при всей моей любви, в том числе к Килиану Мбаппе и сборной Франции и уважении ее гениальности.

— Если оставить в стороне эмоции, хотя это сложно, в «Лиге ставок» практически паритет: на Францию чуть выше — 2,9, на Аргентину чуть ниже — 2,8, но это нюансы. Коэффициент на ничью в основное время — 3,15, на победу в финале — 1,95 и у Франции, и у Аргентины. Кто же все-таки из них, если смотреть на игру, сильнее?

— Да, у Франции атака мощнее. Весь футбол Аргентины вертится вокруг спасителя по имени Лео Месси, плюс Хулиан Альварес иногда может творить чудеса. Но, мне кажется, в финале французы этого не дадут сделать, я имею в виду пройти через все поле и раз пять не попасть по мячу, выбивая его из своей штрафной. А если говорить про сборную Франции, то при всем великолепии атаки, команда очень многое позволяет создавать у своих ворот. И марокканцы, могли они забить? Могли. Англичане? Да, они обязаны были забивать больше одного мяча, как минимум был пенальти у Гарри Кейна, Тако Фолл не забивал буквально с пяти-шести метров.

Французы на этом чемпионате мира многое позволяют сопернику и в том числе отдают ему мяч. Если Аргентина сможет что-то сделать, а она, скорее всего, сможет, потому что там есть Месси. Если ему отдать мяч не глядя, он сделает такую передачу, после которой просто нужно поставить ногу, закрыть глаза и радоваться голу. Не стоит забывать про эпидемию в составе сборной Франции. По последней информации, заразились уже пять человек.

Из последних это Мохамед Конате, который шикарно провел матч против Марокко. Непонятно, что с Дайо Упамекано, с Адриеном Рабьо. Каждый день новые заболевшие. Под кондиционерами ребята пересидели, как мы понимаем, перетренировались. И непонятно, кто вообще сможет выйти. Возможно, это будет даже не просто второй состав, а у французов и так многие болеют и травмированы, а второй состав второго состава.

— Сейчас короткий вопрос, короткий ответ: победитель, счет в финале?

— 1:0, Аргентина.

— Это было предсказание амбассадора букмекерской компании «Лига ставок», комментатора, телеведущего Евгения Евневича. А мы будем ждать финала, где встретятся Аргентина и Франция, ну и, конечно, сегодняшнего матча за третье место, где сыграют Марокко и Хорватия.