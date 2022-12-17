В пострадавшей от взрыва квартире в Сургуте восстановили тепло

В квартире в Сургуте (ХМАО), которая пострадала от взрыва восстановили тепло, сообщил глава города Андрей Филатов. Напомним, в квартире на проспекте Ленина, 38 на балконе на девятом этаже, по предварительным данным, взорвался неисправный домашний самогонный аппарат. Пострадал мужчина, который является собственником квартиры.
«Управляющая компания "Сервис-3" обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Конечно, это временная, но необходимая мера, которая в первую очередь позволит поддерживать в помещении плюсовую температуру, не даст замерзнуть коммуникациям дома», — написал господин Филатов. Он также добавил, что после завершения всех мероприятий, собственник будет определяться с управляющей компанией по восстановлению своей квартиры, которая пострадала от взрыва.