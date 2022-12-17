В Сургуте произошел взрыв в жилом доме

В Сургуте (ХМАО) вечером 16 декабря произошел взрыв на балконе девятого этажа многоквартирного дома. По данным регионального МЧС произошло обрушение балконной рамы с кирпичной кладкой фасадной части балкона. Пострадал мужчина, который является собственником квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Филатов / Telegram-канал Фото: Андрей Филатов / Telegram-канал

По данным главы города Андрея Филатова, ЧП случилось в доме на проспекте Ленина, 38. У пострадавшего диагностированы ожоги лица и левой руки. «В квартире проживало двое мужчин, отец и сын. Отец на время будет расселен в Сургутском районном центре помощи семье и детям, сын обследован и будет проходить лечение амбулаторно, в расселении не нуждается. Других пострадавших нет», — заявил глава города. Предварительно, причиной инцидента стал неисправный домашний самогонный аппарат.

По предварительным данным несущие конструкции дома не пострадали. Также не пострадали системы жизнеобеспечения, эвакуация жителей не потребовалась. Но эксперты зафиксировали отдельные незначительные повреждения в двух соседних квартирах. На улице пострадало несколько автомобилей, припаркованных у дома.

«Коммунальные службы занимаются приведением территории в порядок и ликвидацией последствий. На месте также работают оперативные службы и правоохранительные органы, которые со своей стороны дадут правовую оценку произошедшему», — добавил господин Филатов.

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