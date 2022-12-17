В воскресенье, 18 декабря в Екатеринбурге потеплеет до 0 градусов. Как указано на сайте уральского Гидрометцентра, в Свердловской области в понедельник ожидается плюсовая температура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сегодня, 17 декабря в Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура составляет -4°...-6°, ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

В воскресенье, 18 декабря ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, снег, мокрый снег. Температура ночью составит -10°...-12°, днем 0°...-2°. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный 4-9 м/с.

В понедельник, 19 декабря облачно, снег, мокрый снег. Температура ночью -2°...-4°, днем около 0°. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

В Свердловской области сегодня -4°...-9°, ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

18 декабря, в воскресенье в области ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на севере небольшой, местами умеренный снег, на юге снег, мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега на провода. Ночью на юге -10°...-15°, на севере -17°...-22°. Днем на юге ожидается 0°...-5°, на севере до -10°, на крайнем севере до -15°. Ночью неустойчивый слабый ветер, днем восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

19 декабря, в понедельник в регионе будет облачно, снег, днем на юге мокрый, возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью на юге -2°...-7°, на севере -15°...-20°. Днем на юге -4°...+1°, на севере -11°...-16°. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

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