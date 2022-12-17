Муфтият Крыма заявил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове

В Крыму действует подконтрольное СБУ и финансируемое Киевом Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ), утверждает заместитель главы Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Члены управления якобы захватили мечеть и отказываются вернуть ее крымским мусульманам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдер Исмаилов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Айдер Исмаилов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам муфтията, организация сменила название на Центральное духовное управление, Таврический муфтият. «В Евпатории захватили мечеть, несмотря на то что земля и сама мечеть в собственности ДУМК (Духовного управления мусульман Крыма.— ''Ъ''), и до сих пор никак не освобождают ее, несмотря на то что есть решение суда»,— сказал он «РИА Новости».

В мае Украинская православная церковь объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). В Верховной раде предложили запретить деятельность РПЦ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер