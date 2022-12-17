История Литвиненко сложилась в сериал

В Великобритании состоялась премьера мини-сериала «Литвиненко» с Дэвидом Теннантом в главной роли. Шоу рассказывает об отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб полонием и последующем расследовании. Жену Александра Литвиненко — Марину — сыграла американская актриса с русскими корнями Маргарита Левиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ITV Studios Фото: ITV Studios

Сюжет разворачивается в 2006-м, когда полицейские приезжают в больницу лондонского колледжа, где находится Литвиненко в исполнении Теннанта. Дэвид Теннант известен главными ролями в сериалах «Доктор кто» и «Благие знамения».

Кроме того, он играл в четвертой части Гарри Поттера. Как актер рассказывал в одном из интервью, при подготовке к роли Литвиненко он общался с его вдовой: «Потребовалось время, чтобы ему поверили, потому что это было как в шпионском романе — человек на больничной койке рассказывает о том, как его отравили российские власти. И, конечно, поначалу ему никто не поверил. Я сам помню 2006 год: читаешь новости и думаешь — это очень странная история. Тогда это звучало неправдоподобно.

Перед съемками многие из нас познакомились с женой Литвиненко Мариной, и мы все были полны решимости рассказать об относительно недавней трагедии, отголоски которой ощущаются до сих пор. Но в основном это сериал о женщине, потерявшей мужа, и сыне, который остался без отца. И мы все подошли к этому с уважением и достоинством».

Автор идеи проекта о «Литвиненко» — Джордж Кэй. Он создал немало криминальных драм — сериалы «Люпен» и «Преступник», также он отвечал за сценарий шоу «Убивая Еву». Его новую работу британские критики встретили без восторга. The Guardian в своей рецензии подчеркивает, что отравление российского шпиона из убийства превращается в утомительное полицейское расследование и навевает тоску.

И это не единственное, к чему возникли претензии у критиков и зрителей, рассказывает журналист из Лондона и автор Telegram-канала «Кооператив Темза» Павел Борисов: «Дело Литвиненко — это, скорее, законченная история в Великобритании, потому что публичное расследование, которого добилась Марина Литвиненко, дало все ответы. Оно буквально по минутам устанавливает все, что происходило. И поэтому, мне кажется, в общественной дискуссии эта тема тогда была закрыта.

В первую очередь обсуждают ужасный акцент Дэвида Теннанта, который похож на акцент Мауринью, а не на акцент русского человека, и критикуют его за это. Была такая статья в Guardian. В остальном реакция довольно нейтральная, говорят, что интересный сериал интересный, его можно посмотреть».

HBO также собирается выпустить мини-сериал про Александра Литвиненко «Лондонград». Главную роль сыграет британский актер Бенедикт Камбербэтч. Сюжет основан на книге «Последний шпион» журналиста Алана Коуэлла.

Ранее история об отравлении полонием получила свое воплощение на британской сцене. В 2019-м в Лондоне поставили спектакль «Очень дорогой яд». А в 2021 году в театре Грин-парк в графстве Суррей состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко».

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Анна Маргулис