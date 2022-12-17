Главы трех регионов заявили о вывозе российского зерна иностранцами по теневой схеме

Губернаторы крупнейших регионов — производителей зерна направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой ограничить долю иностранных трейдеров компаний — экспортеров зерна. Авторы инициативы считают, что они выкачивают зерно по «теневым звеньям цепи». Об этом говорится в документальном фильме «Зерно» Андрея Кондрашова. Содержание письма подтвердил источник РБК на зерновом рынке.

Губернаторы предлагают на законодательном уровне ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса на уровне 20%. Кроме того, они предлагают российским владельцам предприятий этого сектора перенести головные компании из зарубежных юрисдикций в российскую.

Источник РБК заявил, что президент Владимир Путин поддержал эту инициативу. Вместе с тем, решение должно исключить негативное влияние на отрасль и не противоречить законным интересам добросовестных иностранных инвесторов.

В сентябре Андрей Костин предложил запретить иностранным зерновым трейдерам из «недружественных государств» заключать сделки с зерном и масличными культурами в России для экспорта. Однако позднее в Минсельхозе заявили, что Россия не будет запрещать работу зарубежных зернотрейдерских компаний.

Анастасия Ларина