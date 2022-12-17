Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижневертовске снесут пятиэтажку, где при взрыве газа погибли десять человек

Согласно экспертизе экстренных служб, пятиэтажный дом, где 4 декабря взорвался газ, подлежит сносу. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Кощенко. Во время взрыва частично обрушились два подъезда, квартиры в других подъездах признали опасными для проживания.

«Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома на ул. Мира, 6а, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря»,— написал мэр Нижневартовска в Telegram.

Газ взорвался в пятиэтажном доме Нижневартовска рано утром. Всего из-за взрыва погибли десять человек. (Нескольких из них достали из-под завалов, они умерли уже в больнице.) Травмы получили 15 человек. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

По предварительной версии, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...