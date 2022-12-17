В Нижневертовске снесут пятиэтажку, где при взрыве газа погибли десять человек

Согласно экспертизе экстренных служб, пятиэтажный дом, где 4 декабря взорвался газ, подлежит сносу. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Кощенко. Во время взрыва частично обрушились два подъезда, квартиры в других подъездах признали опасными для проживания.

«Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома на ул. Мира, 6а, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря»,— написал мэр Нижневартовска в Telegram.

Газ взорвался в пятиэтажном доме Нижневартовска рано утром. Всего из-за взрыва погибли десять человек. (Нескольких из них достали из-под завалов, они умерли уже в больнице.) Травмы получили 15 человек. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

По предварительной версии, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Ларина