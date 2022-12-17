Глава ЦРУ: вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать в этом десятилетии

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня будет только возрастать в текущем десятилетии. Он полагает, что нельзя недооценивать стремление председателя КНР Си Цзиньпина «контролировать Тайвань».

В интервью телеканалу PBS господин Бернс заявил, что Си Цзиньпин хочет «объединить Пекин и Тайвань на условиях КНР». «Мы знаем, что он также поручил своему военному руководству быть готовыми к 2027 году начать войну. И поэтому я думаю, что честный ответ таков: по ходу этого десятилетия риск военного конфликта будет расти»,— пояснил он.

По словам Уильяма Бернса, у ЦРУ «нет более высокого приоритета», чем не только Тайвань, но и в целом «более долгосрочная геополитическая проблема, которую представляет Китай». Он отметил, что ни он, ни его коллеги не хотят недооценивать Си Цзиньпина.

Отношения Китая и США обострились после того, как 2 августа спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является красной линией. На этой неделе китайская боевая авиация нарушила опознавательную зону ПВО острова.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Лаура Кеффер