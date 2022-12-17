Трутнев поручил сохранить выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке

Правительство Якутии совместно с Минфином РФ, Минэнерго, Минэкономики и ФАС должно проработать механизм сохранения выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Такое поручение дал вице-премьер—полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещания.

Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию действует в дальневосточных регионах с 2017 года, его продлевали до 2028-го. Жителям ДФО компенсируют разницу между экономически обоснованным и базовым (среднероссийским) уровнем тарифов за счет надбавки для потребителей в остальной России. В 2022 году субсидии начали снижать, что привело к увеличению расходов региональных бюджетов. На это пожаловался глава Якутии Айсен Николаев.

«В прошлом году по итогам работы с Минвостокразвития России и ФАС России мы подтвердили дефицит средств на эти цели в размере 1,2 млрд руб. При этом в 2023 году эта сумма уже становится 3,6 млрд руб., а в 2024 году — 4,6 млрд руб.»,— рассказал господин Николаев, которого цитирует пресс-служба полпреда.

Юрий Трутнев также поручил ФАС, Минэнерго и Минвостокразвития совместно с «Русгидро» проанализировать рост экономически обоснованной стоимости тарифов на электроэнергию в случае создания и перехода крупных потребителей на собственные энергогенерирующие мощности. Ведомства должны представить доклад по этой теме правительству РФ. Минэкономики еще летом планировало оценить пользу от субсидирования тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке.

Подробности — в материале «Ъ» «С чувством, с током, с расстановкой».

Лаура Кеффер