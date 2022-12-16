Продолжение армейского сериала

Баскетбольный ЦСКА продлил свою победную серию уже до 17 матчей. Сегодня армейцы на своей площадке одержали победу над «Локомотивом-Кубанью» со счетом 94:80 и продолжают уверенно лидировать в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки клубов ЦСКА Ливио Жан-Шарль и «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских (справа)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Игроки клубов ЦСКА Ливио Жан-Шарль и «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских (справа)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Регулярное первенство в Единой лиге ВТБ в этом сезоне проходит в два этапа. Первый из них завершится 20 января, но уже сейчас можно сказать, что ЦСКА практически гарантировал себе первое место. Армейцы опережают идущий вторым УНИКС на две победы. Причем речь идет о победах в обеих очных встречах. Так что если не случится какой-то невероятный поворот, то лидерство от ЦСКА никуда не денется. Однако фактически досрочное решение задачи на первый этап первенства не значило, что армейцы сбавят обороты в оставшихся играх. Даже несмотря на то что играть им сейчас приходится без еще не восстановившегося после травмы Николы Милутинова (серб был в заявке на матч с краснодарцами, но так ни разу на площадке и не появился). Кроме того, игру с «Локомотивом-Кубанью» тоже из-за повреждения пропускал Алексей Швед.

Отсутствие лидеров, впрочем, на качестве игры ЦСКА сказалось мало. Армейцы с первых же секунд завладели инициативой, сделав ставку, более чем оправданную, на игру через еще одного своего большого — Ливио Жан-Шарля, который провел в итоге практически безупречный матч. Собственно Жан-Шарль при содействии Деяна Давидоваца и обеспечил ЦСКА ранний и вполне солидный отрыв в девять очков. Да, краснодарцы из игры не выпали — ответили ударом на удар. Но тут важно было то, что армейцы с самого начала поставили гостей в положение догоняющих. Это само по себе неприятно, а в противостоянии с соперником, превосходящим тебя в классе, дополнительно нагружает психику.

Тем не менее краснодарцы держались. Кирилл Елатонцев и Владислав Емченко к концу первой четверти практически ликвидировали весь дефицит в счете. Во второй десятиминутке гости же сравняли счет, и казалось, что игра вполне может пойти по не устраивающему ЦСКА сценарию. На деле же армейцы быстро перестроились, усилили игру в обороне, стали еще активнее прижимать железнодорожников при их частых попытках бить с дистанции и в итоге выдали рывок — 10:0. А в моменте после очередного броска Жан-Шарля (он вообще почти не промахивался, реализовав из 14 двухочковых попыток 12, и стал с 25 очками и 10 подборами лучшим игроком встречи) оторвались уже на 15 очков.

Краснодарцы, однако, еще раз сумели вернуться в игру. После большого перерыва гости, ведомые Джейленом Бэрфордом, выдали серию результативных атак, на которые ЦСКА почти ничем не отвечал. Как следствие, от 15-очкового отрыва осталось всего 3 очка. На этом, впрочем, запал краснодарцев иссяк. Очередной армейский натиск (героем фактически решающего отрезка стал набравший 8 очков подряд Антон Астапкович) снова сделал отрыв ЦСКА двузначным. Больше на расстояние атаки хозяева гостей не подпускали.

ЦСКА победил со счетом 94:80 и продлил свою победную серию в первенстве до 17 матчей. До повторения абсолютного рекорда лиги, установленного в сезоне-2013/14 «Химками» (18 побед подряд), ЦСКА остался один шаг. Его армейцы могут сделать уже 23 декабря, когда встрется с МБА. Что до «Локомотива-Кубани», то он опустился с пятого на шестое место.

Арнольд Кабанов