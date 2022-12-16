США закупят 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегических запасов

3 млн баррелей нефти закупят американские власти для пополнения стратегического резерва страны. Как следует из документов Минэнерго США, поставки энергоресурса запланированы с 1 по 28 февраля.

«Эта закупка — возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков и выкупить нефть по более низкой цене, чем средняя цена, по которой она была продана — $96 за баррель, а также укрепить энергетическую безопасность»,— объясняется в пресс-релизе на сайте министерства.

14 декабря Минэнерго выпустило отчет о росте запасов нефти в США на 10,23 млн баррелей за неделю (до 424,13 млн). Позднее ФРС США для сдерживания инфляции повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25–4,50%.

О финансовой политике США в актуальных условиях — в материале «Ъ» «ФРС замедлила шаг».

Андрей Сапожников