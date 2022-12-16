Курс доллара. Прогноз на 19-23 декабря

Денис Буйволов,

аналитик Девальвационный виток декабря столкнулся с сопротивлением фактора налогового периода Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 63–65 руб./$. Девальвационный виток декабря столкнулся с сопротивлением фактора налогового периода, и, по-видимому, краткосрочно можно ожидать консолидации доллара у рубежа 64 руб./$. Налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды в декабре будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце. Нефтяные цены, как и глобальный риск-аппетит, остаются переменчивыми, картина на рынке рублевого долга — стабильной. В целом, наш прогноз завершения текущего года при стоимости доллара в районе 64–65 руб./$ остается актуальным.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Против российской валюты — текущее снижение нефтяных цен На следующей неделе приближается налоговый период, что должно оказать поддержку рублю. Курс вплотную приблизился к ключевой отметке в 65 руб./$. Превышение этого уровня открывает дорогу к дальнейшему росту курса. В целом, реализация этого события — лишь вопрос времени. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в четверг данных по ВВП США и ценового индекса ВВП США. Выход данных хуже ожиданий аналитиков может усилить негативные настроения на рынках, что также окажет дополнительное давление на локальные валюты, в том числе и на рубль. Прогнозный диапазон торгов по курсу USD/RUB на следующую неделю — 63,5–65,5 руб./$, с возможным снижением уровня волатильности.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления До конца года рубль может попытаться компенсировать часть потерь Рубль ускорил темпы ослабления, однако оно по-прежнему выглядит не столь существенно. Давление на рубль оказывает временное сокращение экспортных потоков и, как следствие, уменьшение предложения валюты на внутреннем рынке. Тем не менее до конца года рубль может попытаться компенсировать часть потерь. Платежи налогового периода декабря превысят 3 трлн руб. и будут на 30% больше ноябрьских выплат. Это выглядит соразмерно возможному снижению притока валюты от внешней торговли, поэтому более вероятно, что курс доллара не превысит 65–66 руб./$ в ближайшую неделю, а скорее будет консолидироваться около отметки 64 руб./$.