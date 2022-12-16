Курс доллара. Прогноз на 19-23 декабря

Минувшую неделю американская валюта завершила уверенным ростом на российском рынке. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 64,65 руб./$, максимальное значение на закрытии с 27 мая. За неделю он вырос более чем на 2,2 руб. «Медвежья» игра на российском валютном рынке ведется на фоне падения цен на мировом рынке нефти, а также возросшего санкционного давления со стороны ЕС.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|63.50-64.50
|Банк Зенит
|63.50-64.50
|Банк Русский Стандарт
|64.00-66.00
|Экспобанк
|63.50-65.50
|«БКС Мир инвестиций»
|63.00-65.00
|Консенсус-прогноз *
|64.30
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Девальвационный виток декабря столкнулся с сопротивлением фактора налогового периода
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 63–65 руб./$. Девальвационный виток декабря столкнулся с сопротивлением фактора налогового периода, и, по-видимому, краткосрочно можно ожидать консолидации доллара у рубежа 64 руб./$. Налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды в декабре будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце. Нефтяные цены, как и глобальный риск-аппетит, остаются переменчивыми, картина на рынке рублевого долга — стабильной. В целом, наш прогноз завершения текущего года при стоимости доллара в районе 64–65 руб./$ остается актуальным.
Против российской валюты — текущее снижение нефтяных цен
На следующей неделе приближается налоговый период, что должно оказать поддержку рублю. Курс вплотную приблизился к ключевой отметке в 65 руб./$. Превышение этого уровня открывает дорогу к дальнейшему росту курса. В целом, реализация этого события — лишь вопрос времени. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в четверг данных по ВВП США и ценового индекса ВВП США. Выход данных хуже ожиданий аналитиков может усилить негативные настроения на рынках, что также окажет дополнительное давление на локальные валюты, в том числе и на рубль. Прогнозный диапазон торгов по курсу USD/RUB на следующую неделю — 63,5–65,5 руб./$, с возможным снижением уровня волатильности.
До конца года рубль может попытаться компенсировать часть потерь
Рубль ускорил темпы ослабления, однако оно по-прежнему выглядит не столь существенно. Давление на рубль оказывает временное сокращение экспортных потоков и, как следствие, уменьшение предложения валюты на внутреннем рынке. Тем не менее до конца года рубль может попытаться компенсировать часть потерь. Платежи налогового периода декабря превысят 3 трлн руб. и будут на 30% больше ноябрьских выплат. Это выглядит соразмерно возможному снижению притока валюты от внешней торговли, поэтому более вероятно, что курс доллара не превысит 65–66 руб./$ в ближайшую неделю, а скорее будет консолидироваться около отметки 64 руб./$.
Рубль перейдет к восстановлению своих позиций к иностранным валютам
Пара USD/RUB на текущей неделе демонстрировала рост, следуя за снижением экспортных нефтегазовых доходов РФ из-за введенного эмбарго, а также на фоне пессимизма на глобальных фондовых и сырьевых рынках после прошедшего заседания ФРС, на котором американский регулятор демонстрировал ястребиную риторику. При этом локально торговая активность долларом с расчетами «завтра» резко выросла до сентябрьских максимумов. Полагаем, что дополнительно давление на позиции рубля мог оказать сезонный приток ликвидности в банковскую систему. Полагаем, что на следующей неделе рубль перейдет к восстановлению своих позиций к иностранным валютам. Ключевым фактором поддержки выступит активизация на рынке экспортеров в преддверии налоговых выплат. Мы считаем укрепление доллара в рамках 2022 года выше отметки 65,5 руб./$ маловероятным и продолжаем ориентироваться на завершение года в диапазоне 63,5–64,5 руб./$. В центре внимания из статистики будет индекс доверия потребителей, который может ослабить позиции доллара на глобальном рынке. Из риск-факторов для рубля выделим возможное сохранение пессимизма на сырьевых рынках, а также сезонный приток ликвидности в банковскую систему.