Движение паромов в Керченском проливе восстановили после перерыва, вызванного туманом

Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 20:00 в штатном режиме после перерыва, вызванного туманом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Движение паромов возобновили с 20:00. Ранее работа переправы была приостановлена 16 декабря с 17:50 из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся под влиянием балканского циклона.

Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, 19 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Анастасия Донскова

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