Движение паромов в Керченском проливе приостановили из-за тумана

Паромное сообщение в Керченском проливе приостановили из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Остановка движения паромов произошла 16 декабря в 17:50. Погодные условия в районе полуострова Крым изменились под влиянием балканского циклона. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 и ночью 16 декабря на полуострове в связи с циклоном ожидаются сильные дожди. Скорость ветра может достигать 17-22 метров в секунду.

Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram, 19 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами. Для грузового транспорта будут действовать альтернативные маршруты через новые территории РФ.

Анастасия Донскова

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