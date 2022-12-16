Биржевые цены на газ в Европе падали на 15%

Цена январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах падала на 15%, до €114,5 за 1 МВт·ч ($1260 за 1 тыс. куб. м.), следует из данных торгов лондонской биржи ICE. В последний раз цена была на таком уровне 22 ноября.

В моменте показатель опускался до $1257 за 1 тыс. куб. м. Позже снижение замедлилось. По состоянию на 19:18 мск фьючерсы торговались за $1261,5.

Ранее сегодня, 16 декабря, The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя ICE сообщил, что бирже придется переместить газовый хаб TTF с территории Евросоюза, если будут введены ограничения цены на газ. Представители биржи считают, что на фоне введения потолка цены на газ в Европе возрастут.

Лусине Баласян