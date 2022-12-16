Нелегальный софт освобождают от ответственности

Российским компаниям могут разрешить использовать зарубежный софт без лицензии. С такой инициативой в Минцифры обратился Институт развития предпринимательства и экономики, пишут «Известия». Специалисты предлагают отменить как административную, так и уголовную ответственность для пользователей, если иностранная компания отказалась продлевать лицензию. Согласно закону, сейчас за эти нарушения грозит наказание до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заменить некоторые программы на данный момент действительно нельзя, отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Однако, по его мнению, декриминализация нарушений проблему решить не поможет: «Проблема такая есть — уход вендоров и оставшееся без поддержки ПО. Более того, есть препятствие, которое сродни форс-мажору: российские компании уже оплатили услуги иностранных разработчиков, но они не оказываются. Все так. Но принудительное лицензирование никак не решает эти вопросы.

Понятно, что нужно переходить на отечественный софт, но быстро сделать это не получится. Я думаю, предпринимать меры в этой сфере нужно очень осторожно.

Ведь если речь идет о разрешении использовать ПО без ведома правообладателя, то это похоже на пиратство. Кроме того, возникает риск того, что софт без лицензионной поддержки станет более уязвимым к хакерским атакам. Сейчас есть возможность платить за пользование этими программами с помощью специальных счетов, чтобы вендор в перспективе мог получить эти деньги».

Как указывают авторы инициативы, 70% компаний столкнулись с трудностями из-за ухода с рынка части поставщиков импортного софта. Если бизнесу разрешат использовать нелицензионные программы, то это затруднит развитие отечественных разработчиков, подчеркнул глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Это уже не первая подобная инициатива, и она достаточно неприятная, потому что это лучший способ убить разработку российского ПО. Одно дело — конкурировать с мировыми гигантами, а другое — с их бесплатными нелегальными копиями. Кроме того, софт, который работает без поддержки и обновлений, деградирует, в нем появляются уязвимости».

По данным Йельской школы менеджмента, отечественный рынок покинули 64 компании, которые разрабатывают программное обеспечение. Приостановили деятельность около 120 игроков, а продолжают работу всего 19.

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Елена Иванова