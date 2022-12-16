В Ленобласти будет сортироваться 100% отходов к 2025 году

Ленинградская область будет сортировать 100% всех поступающих на мусороперерабатывающие заводы региона бытовых отходов уже в 2025 году, сообщил в интервью «Деловому Петербургу» вице-губернатор регионального правительства Михаил Ильин.

«Мы будем реконструировать несколько действующих на территории Ленобласти объектов (парраллельно со строительством новых — «Ъ-СПб»). Все это позволит к 2025 году сортировать 100% отходов и на 50% снизить объемы отходов, направляемых на полигоны. Создание новых предприятий также позволит нам закрыть полигоны, мощности которых близки к исчерпанию, и те, которые не соответствуют современным требованиям»,— рассказал господин Ильин.

Сейчас совместно с Петербургом Ленобласть использует четыре полигона для захоронения отходов и семь сортировочных комплексов, проходящие через них отходы сортируются на 60%.В настоящее время региональный оператор по обращению с отходами также планирует строительство двух современных комплексов переработки отходов — КПО «Кингисепп» и КПО «Рахья».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценивал сроки выхода Петербурга и Ленобласти на 100% переработку отходов на 2027 год.

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