Балтийский флот начал учения с привлечением 1,5 тыс. военных

Более 10 кораблей и 1,5 тыс. военных были привлечены к учениям на Балтийском флоте, которые стартовали сегодня, 16 декабря. Органы военного управления Балтийской военной-морской базы (ВМБ) приведены в повышенную степень боевой готовности.

«Корабельные тактические группы выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач»,— пояснили в пресс-службе Балтфлота (цитата по ТАСС).

В мае Балтийский флот проводил учения по защите побережья Калининградской области. Это происходило на фоне объявления Швецией и Финляндией о намерении подать заявки на вступление в НАТО.

Андрей Сапожников